Ambiente surreale in quel di Via Geymonat con gli spalti senza tifoseria in una partita giocata a porte chiuse. Eppure le tensioni non sono mancate con entrambe le squadre che si presentano decisamente nervose e agguerrite sul nebbioso terreno di gioco. Il Mirafiori padrone di casa, arriva da una vittoria strappata con la forza contro il Castellazzo mentre l’Acqui nello scorso turno ha portato a casa 3 punti facili contro l’Arquatese. Si gioca quindi per confermare i risultati positivi conquistati finora e lottare per un posto nelle parti nobili della classifica. In un match giocato tutto in centrocampo, dove entrambi...

