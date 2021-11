Triestina-Sempione Half: Tra fuorigioco e cinismo Siliberti gode grazie ad El Taras, Candiani e Albanese

Il Sempione Half riesce a strappare tre punti sul campo della Triestina e a rilanciare la propria situazione in classifica. Dopo i primi quindici minuti a forti tinte rossobianche gli ospiti riescono a prendere metri e, grazie a un invidiabile cinismo sotto porta, a portarsi in vantaggio e raddoppiare dopo pochi minuti. I gol di Candiani e Albanese tolgono qualche certezza alla squadra di Cascella che, complice anche la perfetta macchina del fuori gioco studiata da Siliberti, faticano a sfruttare le rapide verticalizzazioni tante volte tentate e altrettante volte fermate per posizione irregolare. A cavallo dell’intervallo vi è illusione e...

