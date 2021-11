Villa Valle-Ponte San Pietro: pareggio spettacolare di alta classifica, a Colpani e Mocchi rispondono Comensoli e Carta

Partita tosta, maschia, combattuta dall'inizio alla fine. E' stato tutto questo, Villa Valle-Ponte San Pietro. Una sfida di alta classifica che di meglio non avrebbe potuto offrire, in termini di spettacolo. Il vantaggio dei giallorossi con Colpani dà il via al botta e risposta che durerà fino agli ultimi minuti di partita. Su un terreno di gioco non in perfette condizioni, gli ospiti soffrono un po' la miglior gestione del pallone da parte dei ragazzi allenati da Giorgio Gatti, ma rispondono colpo su colpo senza disunirsi più del dovuto. Ben tre le reti messe a segno nella prima frazione di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con