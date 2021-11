Cimiano, esonerato Alberto Di Buduo: classe 2006 affidati a Claudio Finocchiaro con la supervisione di Cristiano Gazzola e Giorgio Lampertico

Era nell'aria dal pomeriggio di domenica, è ora ufficiale: Alberto Di Buduo non è più l'allenatore dell'Under 16 del Cimiano. Sette sconfitte consecutive ed una sola vittoria nelle prime otto uscite costano l'esonero all'ex Club Milano, con tale ruolino di marcia che ha rilegato i classe 2006 di via Don Calabria all'ultimo posto in classifica, a due lunghezze dalla Calvairate e ben quattro dal quartetto formato da Crema, Sported Maris, Club Milanese e Fanfulla. Il successore di Alberto Di Buduo è Claudio Finocchiaro, già in via Don Calabria nelle vesti di guida tecnica dei classe 2009 ora pronto al salto nell'agonistica. Ad affiancarlo ci sarà nientepopodimeno che Cristiano Gazzola, il cui ruolo di allenatore dell'Under 17 - assieme al vice Giorgio Lampertico - sarà ampliato avendo un raggio d'azione che toccherà l'intera categoria Allievi. A cinque giornate dalla fine del girone d'andata serve un cambio di marcia immediato, partendo dalla sfida alla Franco Scarioni di questa domenica e arrivando a quelle decisamente delicate contro Crema e Club Milanese: poi ci sarà la pausa invernale che porterà allo scontro diretto con la Calvairate, ovvero l'unica squadra inchinatasi al cospetto dei rossoneri in questo inizio di stagione.