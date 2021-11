Vanchiglia - Nichelino Hesperia: un gol fantasma di Vitale regala tre punti fondamentali a Cuccarese

Il campo ha detto vittoria Vanchiglia per 1-0 e Nichelino ancora a secco di punti per la seconda partita consecutiva. Vanchiglia – Nichelino Hesperia si trattava a tutti gli effetti di uno scontro diretto per rimanere attaccati al treno delle inseguitrici dell’Alpignano: i padroni di casa erano obbligati a vincere per accorciare proprio sul Nichelino e rimanere a contatto visivo con il duo Lucento – Cbs, mentre gli ospiti avevano l’opportunità di lasciarsi definitivamente dietro il Vanchiglia e continuare l’inseguimento alla capolista Alpignano, dopo la sconfitta bruciante subita in extremis contro il Cbs di Negro. Squadre attente Le prime battute...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con