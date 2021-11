Folgore Caratese-Manara: Sculli fa impazzire Fumagalli; Amelio salva tutti all'ultimo

Partita equilibratissima tra Folgore Caratese e Manara, che vede i padroni di casa trionfare nel finale grazie al gol di Sculli, subentrato dalla panchina. All'ultimo respiro Fumagalli F. fallisce dagli undici metri l'opportunità di strappare quello che sarebbe stato un pareggio importantissimo. Partita con occasioni da una parte e dall'altra nel primo tempo, ma non giocata in modo particolarmente brillante da parte di nessuna delle due squadre. Ripresa più emozionante con ritmi più alti e partita che viene decisa negli episodi. Mariconti ancora determinante in mezzo al campo: pedina sempre più fondamentale per Galimberti. Grande sorpresa il subentrato Sculli, che...

