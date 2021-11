Ghedi-Brusaporto: bomber Superti illude; poi Thiam riequilibra, Medici compie il sorpasso, Valenti allunga e Iemmi completa

Il Brusa non si ferma e si porta a casa una vittoria (4-2) nella difficile trasferta di Ghedi, che appena sette giorni prima aveva fermato l'altra capolista, il Breno. Dopi i primi minuti di studio per i padroni di casa apre le danze Superti, ma il momentaneo vantaggio dura solo due minuti quando Thiam riporta la gara in parità e sul finale di tempo Medici compie il sorpasso. Il Brusa allunga nel secondo tempo con Valenti, ma Pietta tiene in piedi le speranze del Ghedi che tuttavia si infrangono al 37’ grazie al gol del subentrato Iemmi che chiude la...

