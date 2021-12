Magenta, Callisto Sguazzi rassegna le dimissioni: il tecnico lascia la panchina gialloblù dopo un solo punto in otto partite

Mancava solo l'ufficialità, arrivata puntualmente nelle ultime ore: Callisto Sguazzi ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Magenta Under 16. L'inizio di stagione dei gialloblù non è stato de migliori, con un solo punto raccolto e sette ko in sole otto partite giocate. Paradossalmente il primo punto raccolto in campionato è stato seguito dalle dimissioni, ma è importante il contesto nel quale è arrivato, ovvero un pareggio subìto in rimonta da 2-0 a 2-2 contro la Folgore Pavia, l'altro fanalino di coda de girone F. In poche parole, un'occasione ghiotta per trovare una vittoria, la quale tuttavia non è stata è arrivata e probabilmente ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il direttore sportivo Samuele Mura e la dirigenza del Magenta stanno lavorando per trovare la figura più adatta per guidare il gruppo e per portarlo in una situazione di classifica diversa. Per affrontare la prossima sfida in campionato di questo fine settimana contro la Viscontini, la panchina è stata affidata ad un allenatore da interim già facente parte del Magenta, ovvero Marco Siciliano, attuale allenatore degli Esordienti gialloblù classe 2010. Il cambio tecnico, seppur non si tratti del prossimo allenatore ufficiale, potrebbe dare ai ragazzi la giusta verve in vista della prossima sfida contro un avversario molto temibile.