Angolo Statistiche, di qui non si passa: Alcione miglior difesa dell'intera categoria insieme alla Virtus, Ausonia e Accademia Inter seguono a ruota

Se i gol contano molto per vincere una partita, altrettanta importanza l'assume la difesa. Ovvio, verrebbe da dire. Fatto sta che non sempre chi segna più reti ottiene il successo e, viceversa, chi blinda la propria porta giunga allo stesso scopo. Ci vuole il giusto mix, con la squadra che deve trovare il miglior raccordo possibile tra i reparti e provare a restare costante settimana dopo settimana. Il valore dei singoli giocatori, poi, farà la differenza. Mettiamoci nei panni di un allenatore: guidiamo una squadra che, statistiche alla mano, segna gol a raffica? Bene, ma come sono distribuite queste marcature?...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con