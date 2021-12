Garino-Vanchiglia: Goleada Granata con Alessio Vitale trascinatore

Vittoria e quinto posto a pari punti con il Nichelino per la formazione di Antonio Cuccarese, che raggiunge la seconda vittoria di fila, ottava porta inviolata da inizio stagione. Il risultato è netto e pesante, poco Garino e tanto Vanchiglia, Claudio Percassi non riesce a dare la scossa e i suoi ragazzi non si riprendono dopo i cambi, poca grinta e poca concentrazione difensiva per evitare la goleada. L'unica vera scossa passa dai piedi di Francisco Cordero che però dal dischetto calcia forte sulla traversa quando il parziale era di 0-1, sarebbe stato il gol del pareggio. Il Vanchiglia ne...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con