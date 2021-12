Paradiso-Sanmartinese: una ripresa da cori angelici, i gialloblù rimontano con Braconcini e doppio Ferrero

Gli spettatori neutrali (pochi) hanno potuto godere (molto) di una partita bella, intensa e soprattutto importante a Collegno. I tre punti servivano come il pane ad entrambe le formazioni, per dare una seria scossa alla classifica e raggiungere posizioni più interessanti. A partire meglio è la Sanmartinese, che con un autogol sfortunato di capitan Scrigna e un tap-in rapace di Ferrò sembra prendere in mano le operazioni, ma sul finire di primo tempo un rigore generoso di Braconcini accorcia le distanze. Nella ripresa è monologo Paradiso che con una doppia incornata di Ferrero ribalta il risultato e scavalca proprio Lizza...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con