Aldini-Vis Nova: partita combattuta fino all'ultimo da entrambe le squadre, alla fine è pareggio a reti bianche grazie anche alle parate di Zappatore e Romano

Finisce 0-0 la partita tra Aldini-Vis Nova. Entrambe le squadre giocano bene e non buttano mai la palla, attaccando senza paura e creando azioni pericolose. Nel primo tempo le compagini sono posizionate bene in campo, rischiano poco e si rendono pericolose solo da calcio piazzato. Ce ne sono parecchie nel primo tempo, come quella battuta da Lionetti al 5', o quelle battute da Pagliuca e Gentile tra il 16' e il 18', ma senza esito positivo. L'unico che brilla nel primo tempo è proprio Lionetti, che mette in difficoltà gli avversari con i suoi dribbling. Nel secondo tempo ci sono...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con