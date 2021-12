Brianza Olginatese-Schiaffino: a Brambilla risponde Marando a tono, impresa di Conte

Partita a sorpresa molto equilibrata con la Brianza Olginatese, favorita assoluta per la vittoria, che viene messa in difficoltà da uno Schiaffino davvero stupefacente. Bianconeri che faticano ad esprimere il proprio gioco nel primo tempo proprio per l'ottima disposizione in campo da parte degli ospiti. Riescono a passare in vantaggio i padroni di casa, ma la grinta dei ragazzi in maglia rossa guidati da Conte è devastante e a venti minuti dalla fine pareggiano i conti strappando un punto su uno dei campi più difficili del girone; ad incidere sul risultato ,però, c'è sicuramente la pesante espulsione di Manzoni alla...

