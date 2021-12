Ciliverghe-Ghedi: colpaccio degli uomini di Parola con Pietta di rapina e super-Superti, il Ghedi espugna casa Cili nonostante l'uomo in meno e aggancia in classifica i gialloblù

Cade la fortezza del Ciliverghe: il Ghedi espugna le mura dei gialloblù con una prova eroica, in cui a spiccare sono Pietta e Superti, autori di due doppiette pregevolissime. A ulteriore conferma dell'impresa compiuta dai ragazzi di Parola c'è l'inferiorità numerica che ha costretto Monfredini e compagni a giocarsi gli ultimi venticinque minuti di gara con l'uomo in meno per l'espulsione di Calvetti: nonostante questo e con il Ciliverghe arrembante nel tentativo di recuperare lo svantaggio accumulato nei primi 40 minuti, i falchi sono riusciti a trovare il gol della sicurezza e a chiudere infine la gara con un gol...

