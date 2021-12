Sedriano-Alcione: manita orange, continua l'imbattibilità, vanno in gol Capozza, Diaferio, Bariberi, Nicastro e Forni

Continua il percorso netto dell'Alcione di Emilio Fontana, che vince 2-5 in casa del Sedriano, consolidando ancor di più il primato in classifica a quota 27 punti in 9 partite giocate. Il Sedriano invece si trova al nono posto a quota undici punti e proverà a rifarsi nella prossima giornata, dove incontrerà il Sempione in uno scontro diretto nelle parti basse della graduatoria. Dominio (col brivido). I padroni hanno creato qualche buona occasione per sovvertire i pronostici ma non sono riusciti ad evitare lo tsunami offensivo degli orange che dopo quindici minuti sono già in vantaggio di due gol grazie alle...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con