STS-Settimo: Burba spacca la porta, prima vittoria per le violette

Ci è voluto quasi tutto il girone d'andata, ma alla fine la prima gioia è arrivata. Il Settimo sbanca il campo dello Spazio Talent Soccer e conquista il suo primo successo in campionato. Vittoria meritata per la squadra di Giuseppe Squillace, che porta la firma dell'esterno offensivo Gioele Burba, nettamente il migliore in campo. Da rivedere i padroni di casa di Maurizio Tonus, apparsi troppo compassati e incapaci di abbozzare una vera e propria reazione dopo il gol subito. Settimo spinge, STS contiene. Tonus schiera la sua squadra con un coperto 3-5-2: Borinato a protezione della porta, davanti a lui il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con