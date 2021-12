Tritium-Ponte San Pietro: fulmine Rroku che segna subito al via, ma Manzoni nella ripresa agguanta il pareggio, alla fine è 1-1

È stata una partita maschia la sfida tra Tritium e Ponte San Pietro che si è conclusa con un pareggio per 1-1 che non cambia le sorti delle due squadre nel girone C. Le compagini guidate rispettivamente da Holban e Gargantini si sono date filo da torcere senza che l’una abbia prevalso sull’altra. Ne è nata quindi una partita molto combattuta con i padroni di casa che, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Rroku, sono stati chiamati alla rimonta, concretizzata solo parzialmente al 26’ della ripresa con una punizione di Manzoni. Dal canto loro i bergamaschi hanno cercato, quando...

