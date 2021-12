Alcione-Sancolombano: i padroni di casa non la sbloccano, match sospeso al 25' per impraticabilità del terreno di gioco

Il match tra Alcione e Sancolombano viene interrotto al 25' per impraticabilità del terreno di gioco, le cui linee inoltre stavano diventando poco distinguibili dalla restante porzione del campo. Il primo tempo ha visto la squadra di Fontana dominare il gioco, impostando un gioco offensivo nella trequarti avversaria, creando tante azioni da gol senza però riuscire a concretizzare. Il terreno di gioco ha retto bene la copiosa neve scesa sul campo di Via Olivieri ed infatti gli orange riescono a creare trame di gioco interessanti, soprattutto sulle fasce dominate da Federico Forni sulla sinistra e da Emanuele Aimerito sulla destra, i quali riescono a sfondare e a crossare al centro per la punta Matthias Barbieri, che non riesce a concretizzare un paio di ottime occasioni dentro l'area di rigore. Gli ospiti comunque si rendono pericolosi in contropiede e rischiando di trovare un calcio di rigore, non concesso per via del fallo commesso dal portiere Giovanni Concolino commesso fuori area per questione di centimetri.

Occasioni sprecate. Nei primi minuti è chiaro che l'Alcione sia il padrone del gioco, vista la maggiore fisicità in tutte le zone del campo. Il fulcro del gioco è il mediano Tommaso Mocchi, il quale recupera ogni pallone a centrocampo e lo smista sulle fasce per gli esterni alti Forni e Aimerito. I due saltano sistematicamente l'uomo, anche quando vengono raddoppiati, e creano apprensione alla retroguardia del Sancolombano. I difensori ospiti sono molto attenti e fermano le iniziative dell'Alcione con ottimi interventi, soprattutto per quanto riguarda fare da scudo umano e respingere col corpo tutti i tiri provenienti da fuori area. La prima occasione importante arriva al 5' con Forni che sfonda sulla sinistra, crossa al centro, liscio generale in area di rigore e ne approfitta Aimerito dal lato opposto dell'area di rigore, che calcia a botta sicura ma trova la super parata di Samuele Taffurelli che respinge il pallone a centrocampo. Il Sancolombano al 9' ha una buona occasione in contropiede con Leonard Masache che riesce ed eludere la marcatura dei difensori e a pochi passi dall'area di rigore viene atterrato dal portiere avversario: fallo ma nessuna sanzione da parte dell'arbitro. Al 14' Taffurelli para un tiro da pochi passi di Barbieri e salva il punteggio. Al 23' subito prima dell'interruzione della gara, una bella azione da sinistra a destra trova Aimerito libero dal limite dell'area, il quale serve il terzino destro Manuel Pellini che, da dentro l'area, centra l'incrocio dei pali, sfiorando il gol del 1-0.

IL TABELLINO

ALCIONE-SANCOLOMBANO 0-0 (sospesa al 25')

ALCIONE (4-3-3): Cocilovo, Pellini, Rutigliano, Mocchi, Buratti, Capozza, Forni, Aimerito, Diaferio, Argint, Barbieri. A disp. Catania, Nicastro, Tesoro, Gallazzi, Maccarone, Guastone, Forlani Niccolò, Bianchi. All. Fontana. Dir. Pellini.

SANCOLOMBANO (4-4-2): Pernice, Bosio, Rizzi, Pallavera, Kungulli, Zolli, Leonardi, Croce, Marano, Nocerino, Bekshiu. A disp. Stien Jacopo, Granata Leonardo, Rizzotti, Gravina. All. Intropido. Dir. Carelli.