Mario Rigamonti-Ciliverghe: tombola natalizia e cinquina Riga con delle strepitose reti di Salvadori, Biena, Perotta, Romano e Piantoni

Si attendeva la neve sul Centro Sportivo di Buffalora ma a fioccare sono state invece le reti della Mario Rigamonti nella porta di Muchetti, ben 5 palle non di neve ma quasi, ugualmente ghiacciate come ghiaccioli sul morale dei ragazzi del Ciliverghe. Il 5-1 finale nello scontro dell’Immacolata non rende di certo immacolata la prova dei gialloblù, provati da una cocente sconfitta - forse anche eccessivamente severa - e da una situazione di classifica non di certo esaltante: in quest’ottica forse vanno lette le reazioni costate l’allontanamento dall’area tecnica dei due allenatori ospiti. Regna la tensione a Molinetto di Mazzano....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con