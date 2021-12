Villa-Ausonia: 16 minuti di lotta poi la sospensione, rinviato il big match tra Bosco e Di Benedetto

Niente da fare, Villa-Ausonia dura solamente 16 minuti. Il big match viene interrotto sullo 0-0, dopo un avvio di gara molto intenso nel quale a cercare di fare la partita è l'Ausonia ma a sfiorare il gol sono i padroni di casa dopo 3 minuti con Davide Bruno. Unica occasione di una partita in cui poi a comandare è l'equilibrio e, man mano che passa il tempo, le condizioni atmosferiche che costringono il direttore di gara, Tudor Stratan della Sezione di Milano, a mandare tutti negli spogliatoi al 16' del primo tempo. Giusto cominciare (all'ingresso delle squadre in campo il terreno di gioco era in buone condizioni) e altrettanto giusto sospendere nonostante il commovente tentativo del vice allenatore del Villa di recuperare un pallone rosso.

Scacchieri a confronto. Mattia Bosco, per la sfida alla capolista, aveva scelto il 4-1-4-1: Bonni a destra e Zanchetta a sinistra a comporre la difesa a quattro con Farella e Trezzi centrali; Tranchellini davanti alla difesa con Faravelli centro-destra e Vitali centro-sinistra; Del Bigallo e Bruno larghi sulle fasce con Marzo centravanti. Mario Di Benedetto aveva risposto con il 3-5-2: Latrell-Zucchelli-Cravino terzetto difensivo, Braiotta e Bombara a tutta fascia, capitan Zanca a dettare i tempi di gioco affiancato da Colombo e Del Prete, davanti il tandem Di Maio-Cristini. A cercare di comandare le operazioni è l'Ausonia con un centrocampo che riesce a lavorare bene il pallone creando un paio di occasioni interessanti in seguito a calci piazzati, ma ad andare più vicino al gol è il Villa con Davide Bruno che al 3' per poco non mette a segno l'1-0 scheggiando la parte alta della traversa. Troppo poco comunque per dare dei giudizi, e troppa neve per andare avanti.

IL TABELLINO

VILLA-AUSONIA 0-0 - Sospesa al 16' del primo tempo

VILLA: Bufano, Bonni, Zanchetta, Tranchellini, Farella, Trezzi, Del Bigallo, Faravelli, Marzo, Vitali, Bruno. A disp. Maltese, Caletti, Dagnoni, Di Vita Vita, Gialloreto, Jayasuriya, Pivi, Silvestri. All. Bosco. Dir. Vitali-Caletti.

AUSONIA: Rubin, Braiotta, Bombara, Latrell, Cravino, Zucchelli, Zanca, Del Prete, Colombo, Cristini, Di Maio. A disp. Borghi, Gandini, De Crescenzo, Pascarella, Salerno. All. Di Benedetto. Dir. Spiniella.

ARBITRO: Stratan di Milano.