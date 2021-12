Lainatese-Caronnese: gli ospiti espugnano Lainate, ai rossoblù di casa non basta la doppietta di Essalhi per fermare un super Montagno

Termina 2-3 un'emozionante gara tra la Lainatese e la Caronnese. La forte partenza dei rossoblù non è sufficiente a contenere gli attacchi della formazione di Brugnone, che riesce a ribaltare il risultato nella seconda frazione di gioco grazie ad un Montagno particolarmente ispirato. Una partita fin da subito molto sentita da tutti e 22 i giocatori in campo si dimostra complicata da interpretare e anche da sbloccare. A pensarci è Essalhi, che riesce a iscriversi al tabellino dei marcatori per due volte nel giro di venti minuti. Nel mezzo arriva però la rete di Lucà, che restituisce speranze alla Caronnese...

