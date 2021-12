Cisanese-Tritium: Manzoni e Romeo inventano, Stancalie finalizza per la vittoria di Holban

È la Tritium di Holban ad aggiudicarsi la sfida di cartello dell'undicesima giornata del girone C, vincendo per 3-2 una gara emozionante e incerta fino alla fine. A Cisano Bergamasco i biancocelesti mettono in scena un ottimo primo tempo, legittimato dal doppio vantaggio con Stancalie e Manzoni (rispettivamente al 10' e 37'). Nella ripresa la doppietta di Scuri (30' e 44') non basta per evitare la sconfitta dei ragazzi di Conti, resa più amara dal gol del subentrante ospite Strignano (35'). Manzoni, l'uomo in più. È proprio dell'attaccante ospite la prima occasione della partita. All' 8' il numero undici viene...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con