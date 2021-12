Folgore Caratese-Accademia Inter: Modica regala altri tre punti a Galimberti che non si ferma più

Quarta vittoria consecutiva per la Folgore Caratese di Enrico Galimberti, che batte di misura l'Accademia Inter di Stillittano e vola al secondo posto in classifica, dimostrandosi ancora una volta una vera big di questo girone. Il gol di Modica nel primo tempo decide la gara, con i padroni di casa che giocano un gran calcio e mettono in difficoltà gli avversari; meglio i nerazzurri invece nella ripresa: gli ospiti sfiorano infatti più volte il pareggio, senza mai centrare l'obiettivo e risultando alla fine imprecisi sotto porta. Grandissima prestazione di Amelio però, autore di due salvataggi da grande portiere. I padroni...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con