Sempione Half-Sedriano: Parrella e compagni non lasciano scampo alla banda di Siliberti, è manita gialloblù

Partita sostanzialmente senza storia quella andata in scena in Via Aldini tra Sempione Half e Sedriano, gli ospiti si sono infatti imposti per 5-1 prendendo in mano la gara fin dai primi minuti grazie alla rete iniziale di Parrella. Da evidenziare il fatto che probabilmente oggi la squadra di Siliberti non si è espressa al meglio, i due gol subiti nei primi minuti hanno sicuramente pesato sull'atteggiamento mentale dei ragazzi, al contrario la squadra allenata da Randisi ha mostrato tutta la propria personalità rimanendo sempre compatta e nel vivo della partita. Il risultato finale dunque probabilmente non riflette per intero...

