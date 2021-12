Cbs - Collegno Paradiso: Abela trascina, Argento mette in cassaforte il risultato e i rossoneri ripartono

In una partita che nascondeva numerose insidie, la Cbs di Matteo Negro riesce ad avere la meglio su un Collegno Paradiso capace di imbrigliare la partita ai rossoneri fino alla fine del primo tempo, ma anche di sciogliersi alla prima difficoltà. Gli ospiti, forti di tre vittorie consecutive e di uno 0-0 sorprendente contro la capolista Alpignano son scesi in campo determinati a rovinare il sabato alla Cbs ma non han fatto i conti con il fantasista rossonero Lorenzo Abela, il quale ha trascinato i suoi nella ripresa prima sbloccando il punteggio poi aumentando l'indice di pericolosità in zona offensiva...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con