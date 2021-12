Crescentinese-Borgosesia: i padroni di casa vincono di misura grazie ad un gran gol del centrale Nicolò Davin

La decide Davin la sfida salvezza tra Crescentinese e Borgosesia. La Crescentinese si presenta alla sfida dopo il pareggio a reti bianche in trasferta contro il Borgovercelli, partita nella quale viene squalificato l'allenatore Cadoni. Gli ospiti cercano invece il riscatto a seguito della pesante sconfitta nella giornata precedente in casa per 3-0 contro l'Arona. I valsesiani si presentano a Crescentino con un rinforzo importante: si tratta del difensore Edoardo Viazzo, arrivato dalla Biellese. La Crescentinese si schiera in campo con un insolito 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Rredhi sulla sinstra, Aissous al centro e Lacava sulla destra. Anche...

