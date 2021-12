Masseroni-Viscontini: valanga bianconera, i ragazzi di Piccirillo fanno i fenomeni trascinati da Villa Santa e ricamano il cappotto

La Masseroni vuole festeggiare il Natale portandosi a ridosso del secondo posto in classifica, e non disattende le proprie intenzioni: al campo di Via Terzaghi finisce con un rotondissimo 6-0 ai danni della Viscontini. I ragazzi di Piccirillo devono sudare parecchio durante la prima frazione, ma trovano i primi due gol con Braga e Sabatino. Nel secondo tempo invece si trasformano letteralmente in una valanga e aggiungono al tabellino le meravigliose firme di Villa Santa, Alagna, Gianola e Martino. Menzione più che onorevole per l’estremo difensore di casa, Riccardo Prati, oggi davvero insuperabile e in giornata di grazia. I bianconeri...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con