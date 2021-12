Schiaffino-Aldini: tre punti importanti per gli ospiti, che chiudono in bellezza il girone d'andata nel segno di Pagliuca e Ferrando

Finisce con una vittoria la partita tra Schiaffino-Aldini, con gli ospiti che superano per 3-0 la squadra allenata da Conte grazie ai gol di Ferrando (doppietta) e Pagliuca. La squadra di Russo riaparte alla grande dopo il ko dell'Immacolata contro il Manara e il turno di riposo di domenica scorsa, riproponendosi con convinzione nelle zone alte della classifica. I rossoneri cadono invece nonostante un buon primo tempo, non riuscendo a dare seguito al buon pareggio ottenuto sette giorni fa contro la Vis Nova, sempre a Paderno Dugnano. Il primo tempo viene giocato bene da entrambe le squadre e rimane in...

