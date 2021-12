Seguro Under 16, Massimo Albano suona la carica: «Abbiamo sempre giocato bene, nell'ultimo periodo si sono visti anche i risultati»

A volte la forza non si dimostra dominando in lungo e in largo, bensì se si ha la capacità di rialzarsi dopo essere caduti: il Seguro è un chiaro esempio di questo concetto. La squadra di Massimo Albano, visti gli ultimi risultati, ha dato una scossa significativa alla propria stagione dopo una serie di risultati poco convincenti. Nonostante l'inizio in sordina, l'allenatore settimana dopo settimana ha sempre mostrato grande fiducia nei confronti dei suoi ragazzi, i quali riuscivano ad esprimere il gioco ed i principi voluti dal tecnico ma mancavano nella parte più importante, ovvero quella realizzativa: il gol, giudice...

