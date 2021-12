Girone C: l'Alpignano conquista la vetta senza conoscere sconfitta, di seguito Chisola e Lucento pronte a dar battaglia

Un girone di andata ricco di un bel gioco portato in campo da rose con ottime qualità tecniche, ma meno pieno di colpi di scena, dove le squadre che sulla carta erano le favorite hanno effettivamente primeggiato sulle altre. Mozzafiato però la rincorsa al podio tra le 4 big Alpignano, Lucento, Chisola e Cbs vinta per il momento dai ragazzi di Campasso. Non resta che attendere il ritorno per vedere se la regina d’Inverno si vedrà costretta a cedere la corona o se invece si confermerà prima nel girone. ALPIGNANO 10 Il bilancio del turno di andata è semplice quanto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con