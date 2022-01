Girone D: la Cheraschese fa quasi Jackpot, dominando la classifica sopra Bra e Pinerolo.

La Cheraschese si incorona Regina di Inverno macinando una vittoria dietro l’altra e inciampando solo contro il Cuneo Olmo. Bra e Pinerolo sono costrette a inseguire ma non è detta l’ultima parola, in un turno di ritorno che si prevede ricco di competizione per le prime 3 del girone che ce la metteranno tutta per prevalere l’una sull’altra. Anche la lotta per la salvezza si rivela entusiasmante in un campionato dove i punti di distacco tra le squadre di metà classifica sono irrisori e nessun esito sembra ancora deciso. CHERASCHESE 9.5 I lupi di Scarzello hanno mancato l’appello soltanto una...

