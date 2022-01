Under 16: il Bra rimpiazza Cecchetto e Staicu con due 2007 ex Toro

Dare la caccia alla Cheraschese e compiere un miracolo che sembrava quasi impossibile a inizio anno: il Bra di Filippo Policaro non vuole smettere di sognare e per farlo il Ds giallorosso Pietro Cannistraro ha messo a disposizione del tecnico Filippo Pedone e Rayan Sammouni. Due classe 2007 che han militato a lungo nel Torino e che andranno, pur da sotto quota in Under 16, a rinforzare la formazione braidese seconda in classifica.

Nella sessione di mercato di dicembre Policaro ha infatti perso due di quegli elementi che gli è stato chiesto di assemblare a inizio stagione: Alberto Cecchetto, portiere trasferitosi al Chisola, Darius Staicu, trequartista arrivato in estate dal Bacigalupo e spostatosi al Nichelino Hesperia. Al posto di Cecchetto arriva direttamente dal mondo granata Pedone, mentre a sostituire Staicu sulla trequarti alle spalle di Aleksandar Stojmenovshi ci sarà Sammouni che in questa prima parte di stagione ha già giocato con l'Under 15 giallorossa un totale di 115' mettendo a segno due gol, ma che ora sarà aggregato in pianta stabile con il gruppo 2006.