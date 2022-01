L'allievo di Lautaro Martinez che sogna la Serie A: «Voglio vincere il campionato ed essere capocannoniere»

Chi segue da vicino l’Under 16 Regionale avrà sentito parlare almeno una volta di Marius Andrei Stancalie, attaccante classe 2006 in forza alla Tritium, attualmente tra i migliori giocatori del girone d'andata e del calcio giovanile lombardo. Non si scappa: quando sei un giocatore forte, di grande talento e con il vizio del gol (9 solo nel girone d'andata), non puoi che ambire a ritagliarti un ruolo da protagonista. Il numero 9 biancoceleste sta facendo tutto questo, oltre ad avere le idee molto chiare su chi vorrebbe diventare, quali traguardi raggiungere e come fare per sviluppare l’enorme potenziale a disposizione...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con