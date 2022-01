Il dribbling di Chiesa, la progressione di Hakimi, l'attitudine di CR7: «Voglio vincere il campionato, il sogno è la Serie A»

Il Lombardia Uno di Massimo Innamorato ha un autentico gioiello nel reparto offensivo: il suo nome è Gianluca Raimondi. Per il giovane attaccante sono già dieci i gol realizzati in questa prima parte di campionato, in appena dieci presenze: la media è spaventosa ed è esattamente di un gol a partita. Il giovane classe 2006 si appassiona al calcio grazie al padre e al fratello e all'età di quattro anni inizia a giocare, innamorandosene. Un esterno perfetto in un attacco a tre, ma anche perfettamente adatto a fare il quinto di centrocampo o a giocare largo nel 3-4-3: la giocata...

