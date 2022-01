Si dimette ma apre già le porte per un ritorno: è un addio o un arrivederci?

Il quesito è semplice: è un addio o un arrivederci? Ad oggi, stando a quanto trapela dall'ambiente di Mazzano, è più un arrivederci che un addio. Fabio Brunelli saluta momentaneamente il Ciliverghe, rassegnando le proprie dimissioni e lasciando dunque a metà stagione la guida dell’Under 16 Regionale gialloblù. La decisione, presa in prima persona dall’ex tecnico dei classe 2006, rappresenta tutt’altro che un addio: non è infatti da escludere, probabilmente in un futuro abbastanza prossimo - si parla addirittura di giugno -, un ritorno di fiamma con la società di Mazzano. Sembrerebbe infatti essere più che percorribile un ritorno di fiamma prima della prossima estate, ma nel frattempo il Cili è corso ai ripari ed ha affidato la panchina dell’Under 16 a Enzo Galvano, storico tecnico del territorio con un passato, tra le altre, proprio tra i gialloblù.

Enzo Galvano (a destra) in uno scatto in maglia Ciliverghe: il tecnico ritorna in gialloblù e guiderà l'Under 16 Regionale

A disposizione del tecnico ci sarà una rosa attualmente al nono posto in classifica, frutto di sedici punti ottenuti - cinque vittorie e un solo pari - nel corso del girone d’andata che hanno rilegato i bresciani nella terra di mezzo: sei lunghezze dietro allo Scanzo e sette davanti al Darfo, che occupano rispettivamente l’ultimo posto utile per i playoff e il primo dei playout. In altre parole, a Galvano sarà affidato ora il compito di trovare risposta, nelle restanti tredici partite, ad uno dei più celebri quesiti: Cili, cosa vuoi fare da grande?