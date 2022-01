Volpiano: Odello, Burruano e Landi in prova per 3 giorni alla Pro Vercelli

Grande soddisfazione in casa Volpiano. Tre ragazzi dell'Under 16, Ryan Odello, Angelo Burruano e Federico Landi (classe 2007, schierato in pianta stabile con i 2006) stanno svolgendo un periodo di prova di 3 giorni con la Pro Vercelli: il primo allenamento è stato mercoledì 26 gennaio, il secondo oggi, venerdì 28, mentre il terzo ed ultimo si svolgerà domenica 30. Molto orgoglioso, ovviamente, il tecnico Alessandro Malagrinò: «Siamo felicissimi del lavoro fatto con questi ragazzi, la chiamata della Pro è il giusto riconoscimento per i progressi che hanno fatto. Questa volta è toccato a loro, ma nei prossimi mesi ne verranno visionati altri dei nostri». Alle parole di Malagrinò fanno eco anche quelle di Lorenzo De Simone, Direttore sportivo delle Foxes: «Sono molto contento per loro, ne manderemo più che possiamo perché il nostro intento è quello di valorizzare il più possibile i ragazzi. Tra l'altro domani, sabato 29, c'è anche un nostro 2008, Edoardo Reci, che tornerà in prova alla Juve».

Ryan Odello è il fantasista della squadra: schierato trequartista nel 4-3-1-2 di Malagrinò, l'ex Pozzomaina ha già segnato 9 reti in campionato, che ne fanno il terzo miglior marcatore del girone B (a pari merito con Alfinito del Borgaro e Girardi dello Charva) alle spalle di altri due giocatori delle Foxes, Lorenzo Vargas (10 gol) e Gabriele Lazzaron (a quota 11). Angelo Burruano è il faro del centrocampo: dai suoi piedi educati passano la maggior parte delle azioni delle Foxes, e in molte occasioni ha dimostrato di saper adattarsi a più ruoli a seconda delle esigenze, da regista a mezz'ala, fino a difensore centrale. Federico Landi è un centrale difensivo ex Torino, alto e forte fisicamente, che nonostante l'anno in meno ha dimostrato di cavarsela egregiamente nella categoria Under 16: nell'ultima partita prima della sosta, quella del 18 dicembre in casa del Venaria, ha anche trovato la sua prima rete con i 2006 (dopo averne segnate 4 in Under 15) che ha contributo al successo per 3-1 delle Foxes.