Marcello Endrizzi e Marco Formichella: due ex professionisti per i Regionali

Marcello Endrizzi e Marco Formichella sono due nuovi giocatori dell'Ausonia. Il gennaio di fuoco della società di via Bonfadini, iniziato con il Trofeo Unique Media e proseguito con il rinvio a data da destinarsi della suddetta competizione, si conclude con due colpi da novanta per rinforzare l'Under 16 di Mario Di Benedetto: due ex professionisti chiamati a fare la differenza nei Regionali. Endrizzi, che di esperienza tra i dilettanti ne ha già visto il suo passato recente al Lombardia Uno, è un portiere e lascia il Lecco dopo due stagioni a cavallo tra Under 15 e Under 16. Per Formichella è invece la primissima esperienza in un settore giovanile regionale, dopo una trafila di diverse stagioni con la maglia del Renate, messa nel cassetto negli scorsi giorni per indossare quella neroverde.

L'arrivo dei due classe 2006 conferma quanto l'Ausonia voglia fare le cose in grande. Il settore giovanile capitanato da Manuel Gasparro e Domenico Lattante, quest'anno come non mai, si sta dimostrando essere una vera e propria fabbrica di talenti. Ma non solo, visto che l'occhio attento della società di via Bonfadini - come sta accadendo con Endrizzi e Formichella - permette ai neroverdi di mantenersi ad alti livelli per puntare a vincere in ogni categoria. Parlando dell'Under 16, squadra capitanata dal presidente Mario Di Benedetto, i numeri sono inequivocabili: 31 punti in classifica, primato in solitaria, 43 gol fatti, solamente sette subiti, dieci vittorie, zero sconfitte, un solo pareggio e sei punti di vantaggio sul Villa, prima inseguitrice. Una rosa già di per sé ricca di talento - Colombo, De Crescenzo e Pascarella per citarne alcuni - è pronta ad accoglierne altri due.

Leonardo Colombo, classe 2006 dell'Ausonia e uno dei punti fermi della rosa di Mario Di Benedetto con all'attivo ben quindici gol in sole undici partite, i quali gli hanno fatto guadagnare una media voto di 7.3

Il primo rinforzo, come detto, è tra i pali: Marcello Endrizzi è un portiere affidabile, agile, reattivo e, nonostante la giovane età, già con una buona dose si esperienza. Dopo la parentesi al Lombardia Uno, dove resta fino all'estate del 2020, passa tra i professionisti del Lecco. Sulle sponde del lago ci resta solamente due stagioni, la prima condizionata inevitabilmente dallo stop dei campionati, la seconda quasi indecifrabile visti i minuti concessigli in gare ufficiali (zero). Ora un passo indietro per farne due avanti: il parco portieri dell'Ausonia, che già può contare sull'ex Pro Sesto e Inter Francesco Lattisi, è ora completo più che mai.

Marcello Endrizzi, ex Lombardia Uno e Lecco, in posa al momento della firma con l'Ausonia. La sua avventura in via Bonfadini è già iniziata ed ha tutto per rappresentare un vero e proprio nuovo inizio

Il secondo baby talento sul quale Mario Di Benedetto potrà contare è Marco Formichella: mezzala tuttofare, ha una capacità innata di adattarsi a qualsiasi sistema di gioco ma risulta devastante quando impiegato nei tre di centrocampo. La fisicità in fase difensiva, la velocità e il tiro in quella offensiva: l'ex Renate rappresenta un centrocampista moderno, capace di spostare gli equilibrio e dare nuova linfa al reparto di centrocampo - già ricco di talento - di Di Benedetto. Il classe 2006 approda in via Bonfadini dopo una lunga trafila al Renate, squadra che lo ha cresciuto ed accudito fino a questo inverno, quando è arrivata la chiamata dell'Ausonia.