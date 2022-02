Arva letale, impatto Cencig, prima gioia per Viro: il Bsr torna da Asti con 3 punti importanti

Dopo 3 sconfitte consecutive, per il Bsr Grugliasco contava solo vincere: per il morale, per la classifica, per archiviare una prima parte di stagione non esaltante e ricominciare col piede giusto. I ragazzi di Luigi Nudo ce l'hanno fatta, forse con qualche sofferenza in più del previsto, sul campo di una Sca Asti solida e agguerrita, che non ha mai mollato nonostante lo svantaggio e nel finale è andata vicina ad un pareggio che avrebbe anche meritato. Una prodezza per sbloccarla. Gianluca Assandri schiera la sua Sca con il 3-5-2: terzetto difensivo composto da Bertone, Ponte e dal 2007 Ceste; Venezia...

