Hysa-Cadabra: sei stelle in rimonta per un Caraglio che non smette di sognare

Sei gol per agguantare il quarto posto. Il Caraglio ricomincia con un 1-6 il suo campionato con un recupero stravinto in casa del Saluzzo che lo proietta nelle zone nobilissime della classifica. Nonostante l'inizio di gara veda il vantaggio marchionale con la rete di Olivero, i biancoverdi di Dottore ristabiliscono subito le gerarchie chiudendo la prima frazione di gara sull'1-5 grazie alle reti di Stefano e Andrea Dalmasso e di uno straripante Hysa, con Faramia a chiudere in bellezza il forza cinque. Nella ripresa i ritmi inevitabilmente si abbassano e il Caraglio ha 40' per assaporare lentamente il gusto della vittoria...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con