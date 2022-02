Le pagelle: Bianchi per mettere il punto, ma gli applausi sono per Pernice che salva i suoi per gran parte della gara

A spuntarla, dopo un match giocato a ritmi altissimi, è l'Alcione, che conquista tre reti contro un Sancolombano che ci prova, ma non riesce ad essere concreto. La personalità della compagine orange viene fuori fin dalle prime battute: solida e fredda, appena dieci minuti dopo il fischio d'inizio va al gol. Nonostante i restanti minuti del primo tempo non le diano ulteriore stacco sull'avversaria, le occasioni non vengono a mancare. Solo al rientro dagli spogliatoi, però, la partita si chiude definitivamente, con gli ulteriori reti segnate da Bianchi e Laurora. La capolista continua ora la sua personalissima corsa al podio,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con