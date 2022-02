Mocchi la apre, Laurora per sognare: l'Alcione vola alto e rimane in quota

La capolista non delude e si conquista altri tre punti preziosissimi, rimanendo in quota. Il match, nelle prime battute abbastanza equilibrato e con un Sancolombano che sembra entrare in campo con il piglio giusto, dopo dieci minuti deve però fare i conti con il primo gol della padrona di casa. Con grande classe e maestria, infatti, dopo dei primi tentativi non andati a buon fine, Mocchi conquista la prima rete della giornata. Il primo tempo, nonostante gli orange provino a spingere e ad incrementare il risultato, non si sblocca ulteriormente. È solo nei secondi quaranta minuti che la compagine di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con