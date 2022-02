La Passarella del prodigio Gravili è da Louis Vuitton, Chibotaru para alla Maignan

Termina a reti bianche ma con numerose emozioni la partita tra Triestina e Casteggio, resa un vero spettacolo grazie agli splendidi interventi da parte degli estremi difensori, Chibotaru e Gravili. Il portiere del Casteggio, in particolare, nella seconda metà di gioco si è messo in mostra compiendo una serie di parate importanti e uscite con i tempi giusti, che hanno fatto sì che il risultato di 0-0 rimanesse immutato fino al triplice fischio del direttore di gara Firmani. Muovono dunque la classifica entrambe le compagini: se i milanesi si mantengono in scia alla Masseroni nella corsa playoff, gli ospiti rimangono...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con