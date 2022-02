Il Ds: «Mettere alcuni fuori rosa ci avrebbe danneggiato» e Camuso si dimette

Roberto Camuso non allenerà più l'Ivrea Under 16. Dopo solo sei mesi di lavoro, l'ex allenatore della Rivarolese ha dato le dimissioni dal ruolo, date le incongruenze con la società riguardo la gestione del suo gruppo squadra. La decisione arriva dopo l'amichevole disputata contro il Quincitava e ad una settimana esatta dalla ripresa del campionato regionale.

«Mi è pesato tanto dire addio, ma la situazione era ingestibile già da inizio stagione. I ragazzi possono sbagliare e devono poi imparare, ma il loro comportamento danneggiava anche gli altri compagni».

Camuso si dice deluso anche per non essere arrivato ad un punto di incontro con la società: «Avevo chiesto un tipo di soluzione, ma la società la pensava in maniera diversa. Alcune situazioni in particolare meritavano un trattamento differente, e qui non mi sono ritrovato con i dirigenti».

Alessandro Provenzano, responsabile del Settore Giovanile dell'Ivrea. A poche ore dalle dimissioni di Camuso ha già trovato il nuovo allenatore per l'Under 16 eporediese.

Conferma la differenza di vedute il responsabile del Settore Giovanile orange, Alessandro Provenzano: «Abbiamo avuto visioni differenti sulla gestione dei ragazzi. Non potevo accontentare le sue richieste in un gruppo di solo sedici ragazzi, soprattutto con i tempi che corrono. Mettere fuori rosa alcuni elementi rischiava di compromettere il campionato».

A poche ore dalle dimissioni Provenzano ha immediatamente trovato il sostituto per la panchina. Parliamo di Patrick Reolfi, che è nella società eporediese da questa stagione. L'ex Rivarolese Under 19 ha già svolto il primo allenamento con il gruppo, così commentato da Provenzano: «Ho rivisto tutti i ragazzi con il sorriso; si era creato un clima di eccessiva pesantezza. Spiace per la fine così burrascosa con Camuso, é indubbiamente un bravo allenatore».

Patrick Reolfi, ex allenatore di Quincitava e Rivarolese, già nell'organico dell'Ivrea da inizio stagione.

L'Ivrea Under 16 ha ora pochi giorni per dimenticare il passato e focalizzarsi sui prossimi impegni di campionato. Sabato c'è subito un big match contro lo Sparta Novara.