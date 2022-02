Sondaggio: quale tra i 5 bomber deciderà lo scontro diretto?

All'andata Francesco Guzman si trasformò in avvoltoio e, su una ribattuta non precisissima di Cutrì sulla conclusione di Leccese, si avventò scaraventando in rete il gol del definitivo 1-0. Un vittoria che oggi pesa tantissimo nell'economia di un Girone C che vede proprio l'Alpignano guardare dall'alto il Chisola di tre punti. Qui tre punti della prima giornata.

Il mese e mezzo di stop può aver però raffreddato il motore dei biancazzurri di Campasso che ad ora in campionato non hanno mai perso (tutte vittorie e due pareggi a sorpresa con Paradiso e Sanmartinese). Dopo l'esordio bruciante il Chisola invece non ha più sbagliato un colpo e i pareggi con Lucento e Vanchiglia sono "frenate" accettabili.

Ciò che non è più da sbagliare è l'appuntamento di domani: a Vinovo ci si gioca una buona fetta di campionato con il Lucento impegnato con il Garino alla finestra (a pari punti con il Chisola). Nel più classico miglior attacco (Chisola con 55 reti all'attivo) contro miglior difesa (Alpignano 8 gol subiti in 13 uscite) sarà aggancio in vetta o allungo?

In attesa del big match partecipate al nostro sondaggio: tre possibili bomber per il Chisola (dati i numeri all'attivo) e due per l'Alpignano per capire chi potrà decidere la sfida più interessante del weekend.

