Garnone istantaneo sblocca la partita per i cervotti che trovano la vittoria

Al campo del Venaria, i padroni di casa hanno intenzioni serie. Dopo aver chiuso il girone di andata con una sconfitta nel recupero contro il Volpiano, è tanta la voglia di scendere in campo per dimostrare di voler iniziare il campionato di ritorno con una marcia in più. E infatti il match si sblocca subito al 2’ con Giovanni Garnone che non ci pensa due volte a bucare la porta del Settimo di Giuseppe Squillace. Le violette, che hanno bisogno di conquistare quanti più punti possibili per poter uscire dalla zona retrocessione, non si sono arrese e hanno tentato di...

