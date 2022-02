Maffi è l'eroe della giornata, Torti e Lione come Brahim Diaz e Tonali

Emozione è la parola chiave del derby tra Accademia Inter e Aldini, terminato per 2-3 in favore di Russo. Sconfitta pesante per i nerazzurri di Stillittano che ora vedono le parti più alte della classifica allontanarsi considerevolmente. Nel primo tempo l'Aldini prova a fare la partita, ma sono due fiammate improvvise di Sartorelli e Natoli ad indirizzare la gara lato Inter. La ripresa, invece è tutta un'altra storia con la fortuna che volta la faccia a Stillittano per abbracciare la voglia di vincere di Russo: è rimonta pazzesca e vittoria di grande carattere. Maffi e Torti marcano, ma Lione domina...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con