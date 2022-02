Mocchi sempre più grande, Manzoni ci mette rabbia e orgoglio

Vittoria perentoria, quella del Villa Valle sul campo della Tritium. Uno 0-4 che lancia i giallorossi in vetta alla classifica del girone C, grazie a una prova di forza da vera, grande squadra. Mocchi, Colpani e Lo Iacono tra i migliori in campo nella squadra guidata da Giorgio Gatti. Giornata storta per i biancocelesti di Holban, a cui non basta una buona prestazione del solito Manzoni. CLICCA PER LA CRONACA TRITIUM Silivonchyk 6 Sul primo gol non riesce ad anticipare l’uscita e si fa beffare con la palla che gli passa tra le gambe (32’ Gironi sv). Ferri 5.5 Non...

