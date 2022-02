Frecciata di Fiorenza, l'arancione continua a imperversare

Vive di rendita sul primo tempo l'Ivrea, che passa in vantaggio con Fiorenza suggellando una buona prima mezz'ora di partita, per poi invece gestire nel secondo tempo e rischiare davvero tanto nel finale. Il rammarico del Borgovercelli sta in un rigore non dato ormai quasi sul gong che avrebbe potuto significare il pareggio. E sarebbe stato meritato il punto per la squadra di Mario Tacca, la cui situazione di classifica è sempre molto deficitaria, con la zona play out ancora molto lontana. Servono risultati o non troppo in là nel tempo arriverà la retrocessione diretta ai Provinciali. Problema che invece...

