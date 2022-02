I due diamanti dell'Aldini non si smentiscono neanche contro la Folgore Caratese

Il big match della 18’ giornata non disattende le aspettative. Al campo sportivo di Via Orsini l’Aldini non fa sconti alla Folgore Caratese vincendo con grande carattere per 3-0. La partita viene indirizzata fin da subito con un rigore di Gentile; da lì per i milanesi è sufficiente un’ora abbondante di controllo impreziosita da altre due segnature a cavallo fra primo e secondo tempo; le firme sono di Maffi e ancora una volta dello stesso Gentile, davvero immarcabile. Il numero 9 si rende protagonista di un’ottima partita, ma poi la complica inutilmente lasciando i propri compagni in inferiorità numerica a...

