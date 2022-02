Le Pagelle: Chirilà top player, Cottino è la chiave

Partita dominata dai padroni di casa che meritano la vittoria attaccando senza interruzioni dall'inizio alla fine; nella prima frazione di gioco non riescono a trovare la rete che sblocca la gara, ci è voluto l'ingresso in campo di Simone Cottino per cambiare le sorti del match, 2 assist per lui e una prestazione di altissimo livello. Per il Castellazzo non una buona gara, poche occasioni in avanti e tanto affanno dietro.nbsp; LE PAGELLE BACIGALUPO Il Bacigalupo di Elio Bert D'Italia 6.5 Per nulla impensierito dall'attacco avversario, non ha granchè da fare, dalle sue parti non arriva praticamente niente....